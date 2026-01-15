AVANZA EL RECAMBIO Y REPARACIÓN DE PISOS EN EL COLEGIO NACIONAL

El Municipio de Dolores, en un trabajo articulado con el Consejo Escolar, avanza con una importante obra de recambio y reparación de pisos en el Colegio Nacional, un edificio emblemático de la ciudad y parte fundamental de su patrimonio cultural e histórico.

“Llevamos adelante tareas de renovación de pisos que, por su antigüedad presentaban un riesgo para alumnos y docentes en las aulas. Una educación de calidad también se construye con espacios seguros y dignos”, dijo el Director de Educación, Ramiro Blasi, que junto al Intendente Interino Guillermo Ibarra, recorrieron las instalaciones para ver el avance de la obra.

Durante la visita, destacaron la importancia de continuar invirtiendo en infraestructura escolar como parte de una política integral de fortalecimiento de la educación pública.

La intervención busca optimizar las condiciones de seguridad y habitabilidad del establecimiento, garantizando espacios más adecuados para el desarrollo de las actividades educativas.

Además de mejorar las condiciones para el dictado de clases, la refacción contribuye a preservar un edificio con profunda historia para Dolores, reafirmando el compromiso del municipio con el cuidado del patrimonio cultural de la ciudad.

Estas acciones forman parte de un plan de mantenimiento y mejora de los establecimientos educativos, con el objetivo de ofrecer las mejores condiciones posibles para el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes dolorenses.