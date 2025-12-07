UN DOLORENSE MANEJABA EN CONTRAMANO Y CON 2,55 G/L DE ALCOHOL EN SANGRE EN RUTA 63

En la mañana de este domingo, personal de Policía Vial intervino en un serio episodio vial registrado en el kilómetro 9 de la Ruta 63, donde un automóvil Peugeot 308 circulaba en sentido contrario al tránsito.

El vehículo era conducido por un hombre de 62 años, quien presentaba claros signos de ebriedad.

Ante la situación, efectivos de Vial solicitaron la presencia de personal de la Dirección de Control y Verificación Provincial del Ministerio de Transporte, quienes realizaron el correspondiente test de alcoholemia.

La prueba arrojó un resultado de 2,55 g/l, valor considerado positivo punitivo, uno de los niveles más altos contemplados por la normativa vigente.

Al requerir la documentación obligatoria, se constató que el conductor tenía la licencia de conducir vencida y que el vehículo carecía de VTV vigente. Por tal motivo, se iniciaron actuaciones contravencionales por infracción a los artículos 18, 39 y 38 inciso M del Decreto Reglamentario 532/09 de la Ley 13.927, labrándose el acta N° 10717297.