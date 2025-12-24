TURISMO SPECIAL DE LA COSTA Y ZONAL DEL ATLÁNTICO: SE PRESENTÓ EL CALENDARIO 2026

A días de disputarse el Gran Premio Coronación del Turismo Special de la Costa y del grupo de categorías que componen el llamado Zonal del Atlántico (Monomarca Fiat, Promocional y TC2000 del Atlántico), se dio a conocer el calendario del año próximo con inicio el fin de semana del 14 y 15 de Marzo de 2026.
Constará de nueve fechas en total, las cuales las cinco primeras serán de campeonato regular y las restantes cuatro integrarán el mini torneo llamado Copa de Oro o Play Off que definirá el campeón del TSC.
A continuación, el detalle de todas las fechas confirmadas por la Federación Mar y Sierras:
CALENDARIO 2026 TURISMO SPECIAL DE LA COSTA
ZONAL DEL ATLÁNTICO
15/03 MAR DEL PLATA
19/04 DOLORES
17/05 ——-
28/06 ——-
16/08 ——-
13/09 ——-
11/10 ——-
15/11 ——-
13/12 ——-