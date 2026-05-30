Vuelve el barbijo: ya son más de 500 los contagios de gripe y Covid en Jujuy

El Ministerio de Salud encendió las alarmas por el fuerte aumento de enfermedades respiratorias en plena llegada del frío. Advierten que la gripe está pegando fuerte y recomiendan volver a usar tapabocas en lugares cerrados.

Isolina Ale

La llegada de las bajas temperaturas ya empezó a sentirse en Jujuy y también en los hospitales. El Ministerio de Salud confirmó una fuerte circulación de gripe en toda la provincia y los números empezaron a preocupar.

Actualmente se detectaron 509 casos positivos mediante paneles respiratorios: 473 corresponden a influenza y 32 a Covid-19. Aunque el coronavirus mantiene una circulación baja, las autoridades sanitarias reconocieron que la gripe explotó en las últimas semanas.

El dato fue confirmado por el secretario de Coordinación General del Ministerio de Salud, Javier Cadar, quien advirtió que el virus H3N2 es el que más está circulando en este momento y que tiene un nivel de contagio muy alto.

Síntomas fuertes y más contagios

Según explicó el funcionario, la influenza que circula actualmente provoca cuadros intensos, con fiebre alta, dolores musculares, náuseas y mucho malestar general.

Además, remarcaron que el frío favorece la propagación de este tipo de enfermedades respiratorias, sobre todo en espacios cerrados y con mucha gente.

De acuerdo a lo publicado por Somos Jujuy, desde Salud recomendaron volver a usar barbijo en hospitales, colectivos y lugares con aglomeración de personas, especialmente para quienes tengan síntomas.

También pidieron evitar la automedicación y consultar rápidamente al médico ante cuadros respiratorios fuertes.

La preocupación ahora pasa por los chicos

Otro de los puntos que encendió alertas es el comienzo de la circulación del virus respiratorio sincitial, uno de los principales responsables de bronquiolitis en bebés y menores de 2 años.

Por eso, desde la cartera sanitaria insistieron en que los padres estén atentos a síntomas como dificultad para respirar, fiebre persistente o decaimiento.

Piden vacunarse urgente

Desde Salud recordaron que la vacuna antigripal sigue disponible en toda la provincia y apuntaron especialmente a los grupos de riesgo.

La campaña está dirigida a mayores de 65 años, embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades de base.

Mientras el frío empieza a instalarse en Jujuy, el temor es que los casos sigan creciendo durante las próximas semanas y aumente la presión sobre guardias y centros de salud.

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