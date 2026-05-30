Caso Agostina Vega: encontraron a la adolescente sin vida en un descampado

El cuerpo de la víctima, de 14 años, fue encontrado en una zona donde había estado el único acusado horas antes de ser detenido.

Tras varios días de intensa búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que era buscada en la provincia de Córdoba desde hacía casi una semana.

Los restos se encontraban en un tacho se pintura de 20 litros y en bolsas de consorcio que, aparentemente, el acusado sacó el lunes de su casa y las puso en un vehículo que había pedido prestado.

Por el caso se encuentra detenido un allegado a la madre, Claudio Barrelier, quien en varias indagatorias modificó su versión sobre los hechos.

La mamá de Agostina fue trasladada a un centro asistencial con un cuadro de descompensación tras haber sido informada del hallazgo.

La joven había sido vista por última vez la noche del sábado 23 de mayo, lo que había generado un amplio operativo policial y una fuerte movilización en redes sociales y entre familiares y vecinos para dar con su paradero.

Finalmente, el cuerpo fue encontrado en un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra, un lugar que ya había sido relevado por los investigadores y donde había estado Barrelier horas antes de ser detenido.

En esa zona se habían intensificado los rastrillajes en las últimas horas tras obtenerse imágenes de un domo policial. Las cámaras captaron el momento en que el detenido ingresaba al sector el lunes a las 11:45 y se retiraba a las 12:15.

El caso, que se siguió minuto a minuto, generó gran conmoción en la comunidad y reavivó los reclamos por el avance de la investigación con distintas marchas propiciada por su familia.

Fuentes cercanas al expediente indicaron que el foco ahora está puesto en determinar las circunstancias del hecho y en analizar las pruebas recolectadas durante la búsqueda para reconstruir lo ocurrido.

La desaparición de Agostina Vega había motivado la activación de protocolos especiales y la intervención de distintas áreas de seguridad, en un operativo que se extendió durante varios días hasta el hallazgo que puso fin a la incertidumbre.

NA.