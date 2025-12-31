MANO DURA CONTRA RUIDOS MOLESTOS: SECUESTRARON OCHO MOTOS Y UN AUTOMÓVIL EN OPERATIVOS DE PREVENCIÓN

En el marco de los operativos de prevención que se desarrollaron en las últimas horas en la ciudad, fueron secuestradas ocho motos y un automóvil como resultado de controles realizados en la vía pública.

Estas acciones se reforzaron tras la puesta en vigencia de la ordenanza impulsada por la Municipalidad de Dolores para combatir los ruidos molestos y las conductas temerarias protagonizadas por motos y vehículos con escapes libres, modificados o utilizados de manera irresponsable.