FIESTAS NAVIDEÑAS: DOLORES LANZA SU CONCURSO DE DECORACIÓN PARA COMERCIOS Y CASAS

La Municipalidad de Dolores, a través de la Secretaría de Turismo, anuncia la apertura del Concurso Navideño de Decoración, dirigido a comercios y casas particulares de la ciudad.

La propuesta busca promover el espíritu festivo, incentivar la creatividad y embellecer la ciudad durante las celebraciones de navidad y fin de año.

Participación para Comercios

Podrán participar todos los comercios habilitados de Dolores que cuenten con una vidriera visible al público. La inscripción es gratuita y puede realizarse vía WhatsApp al 2245 40-7730 o de forma presencial en la Secretaría de Turismo, hasta el jueves 18 de diciembre.

Las vidrieras deberán estar decoradas exclusivamente con motivos navideños, utilizando luces, figuras, guirnaldas, adornos y otros elementos donde se destaque el trabajo artesanal.

La decoración debe ser visible desde la vía pública, colocada dentro de la vidriera sin invadir el espacio de la vereda, y permanecer exhibida hasta el 6 de enero de 2026.

El jurado, integrado por tres personas designadas por la Municipalidad, realizará visitas presenciales para evaluar cada propuesta.

Participación para Casas Particulares

También podrán sumarse al concurso todas las personas mayores de 18 años residentes en Dolores que cuenten con una vivienda decorada con motivos navideños.

La inscripción será tambien gratuita, por WhatsApp al 2245 40-7730 o presencialmente en Turismo, hasta el 18 de diciembre.

La decoración deberá ser visible desde la vía pública y destacarse por el trabajo artesanal.

El jurado, compuesto por tres integrantes designados por la Municipalidad, recorrerá las viviendas para evaluar las diferentes propuestas.

Los ganadores de ambas categorías serán anunciados el 23 de diciembre de 2025 en la Plaza Castelli, y los resultados también se difundirán en las redes sociales oficiales y en medios locales.

PREMIOS

Comercios

1° Premio: $1.000.000

2° Premio: $600.000

3° Premio: $400.000

Casas particulares

1° Premio: $500.000

2° Premio: $300.000