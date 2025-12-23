EL QUINI VOLVIÓ A SALIR EN DOLORES

Un verdadero regalo de Navidad llegó para un grupo de vecinos de Dolores que resultó ganador del Quini 6 en la modalidad “Sale o Sale”.

La jugada fue realizada en la agencia “El Trébol”, ubicada sobre calle Belgrano al 700.

La particularidad del premio es que no quedó en manos de una sola persona, seis compañeros de trabajo de la Municipalidad habían decidido unir fuerzas y apostar juntos, una decisión que terminó dándoles una enorme alegría. El premio cercano a los 50 millones de pesos, será repartido entre todos los integrantes del grupo.