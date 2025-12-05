COMUNICADO DE LA LIBERTAD AVANZA DOLORES

En el día de hoy tenemos el orgullo de festejar que la esperanza de un cambio profundo ha llegado a la política de Dolores. Nosotros, la Libertad Avanza Dolores junto a Ignacio Lasserre concejal electo vamos a trabajar para demostrar que las ideas del Presidente Javier Milei están más vivas que nunca en el HCD Dolores.

Sabemos que existen políticos oportunistas, que han vivido décadas de la misma y les cuesta mucho entender que su turno terminó.

Aclaramos que la Libertad Avanza Dolores, NO CLAUDICA IDEALES, y que cualquier manifestación sobre nuestro espacio político no son más que declaraciones nefastas y lejanas a la realidad.

A los dolorenses, decirles que la Libertad Avanza Dolores conformamos un bloque único de LLA con Ignacio LASSERRE, quien NO SE SUMARÁ A NINGÚN OTRO ESPACIO, tenemos un objetivo claro, un camino marcado por nuestro Presidente y no se NEGOCIA.

La libertad Avanza Dolores abre sus puertas para que se SUMEN Y SE PINTEN DE VIOLETA PERO NEGAMOS DE FORMA CATEGÓRICA ALIANZA CON NINGÚN OTRO SECTOR: NI PRO, NI SOMOS BUENOS AIRES.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO, es simple…LIBERTAD O KIRCHNERISMO.

Todo lo demás es funcional. FIN.