ASUMIERON LOS NUEVOS CONCEJALES EN DOLORES Y EL OFICIALISMO QUEDÓ CON MAYORÍA

Este viernes juraron los siete concejales electos en los comicios de septiembre.

Se incorporaron Marcos Elizalde, Verónica Celasco, Yesica Montoya y Juan Pablo Díaz (Fuerza Patria); Camilo Etchevarren y Laura Clavero (Somos Buenos Aires); e Ignacio Laserre (La Libertad Avanza).

Con esta renovación, Fuerza Patria pasa a tener mayoría con ocho bancas, mientras que Juntos por el Cambio quedó con dos, Somos Buenos Aires suma tres, y La Libertad Avanza sumó por primera vez un concejal.

En la elección de autoridades, Guillermo Ibarra fue ratificado como presidente del Concejo, y Álvaro Monzani continuará como secretario legislativo.

En torno a la propuesta de Jorge Gisondo para la vicepresidencia segunda, generó el rechazo dentro de la oposición.

Tras la sesión, el intendente Juan Pablo García llamó a “dejar atrás la grieta y trabajar todos por Dolores”, destacando la necesidad de acuerdos y planificación: “Oficialismo y oposición debemos actuar con sentido común, buena predisposición y respeto. Todos tenemos que ponernos la camiseta de Dolores”.