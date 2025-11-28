Primera cohorte de la Escuela Profesional Secundaria en Dolores

En Dolores egresó la primera camada de estudiantes de la Escuela Profesional Secundaria, una propuesta que integra las materias del ciclo común con formación en oficios y prácticas vinculadas al mundo del trabajo.

El grupo se especializó en energía eléctrica y desarrolló distintos proyectos dentro de la institución:

* Montaron un tablero de prácticas para ejercicios de instalación y diagnóstico.

* Diseñaron y produjeron veladores con piezas impresas en 3D.

* Realizaron diagnóstico, inspección y mapeo eléctrico del edificio.

* Implementaron un aula con energía solar, que quedó en funcionamiento dentro de la escuela.

La sede de la EPS funciona en la casa donde vivió Juan Vucetich. Ese dato no es menor: además de la huella dactilar que lo hizo trascender, dejó otra huella para seguir. Convertir su casa en una escuela de oficios le da continuidad a esa idea de búsqueda, trabajo y conocimiento que marcó su vida.

El programa se sostiene a partir del trabajo conjunto entre la Escuela Técnica N.º 1 “Delfor del Valle” y el Centro de Formación Profesional N.º 401. La articulación permitió un recorrido con estudio, prácticas reales y acompañamiento.

Con este egreso, el distrito consolida su primera cohorte de secundaria profesional y suma una experiencia educativa que ya forma parte del entramado local.