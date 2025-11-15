PREMIO PARA JUAN CARLOS PIRALI EN CAMPANA

La Filial Campana de la Sociedad Argentina de Escritores, dio a conocer el resultado de su certamen literario nacional, “Campana escribe por la paz” hacia un camino sin violencia y en el rubro poesía resultó distinguido con el Segundo Premio, el poeta dolorense Juan Carlos Pirali, en mérito a su obra “Defensa de la Paz”.
Cuyo texto reproducimos:
DEFENSA DE LA PAZ
Escribir de la paz y respetarla
es premisa de todos los poetas,
además ser baluarte de la vida
y vencer el flagelo de la guerra.
No habrá paz si se cortan libertades
oprimiendo con saña por la fuerza;
el poder tiraniza a las personas
y sus hechos merecen la condena.
Es preciso educar al soberano
para bien de quien sufre vida adversa,
con proyectos de paz y de progreso
y brindar formación desde la escuela.
Solidario accionar es la consigna
y cumplir con amor humana entrega,
terminar con los bélicos conflictos
que desangran países y desvelan.
La verdad es el arma más valiosa
en la lucha tenaz por paz eterna,
con justicia social el universo
será libre sin trabas ni cadenas.
En un rumbo de paz y de bonanza
la justicia no acepta las prebendas
pueblo libre que lucha por lo justo
no dará un lugar para pobreza.
Hace falta la unión sin pretensiones
en la hora más grave del planeta,
y la paz que reclama el universo
llegará por su rumbo de grandeza.
Cuando suenen pacíficos clarines
habrá luces de paz tras las tinieblas
en un himno sagrado de alabanza
con el canto sublime de poetas.
Autor: Juan Carlos Pirali
Dolores, 2025