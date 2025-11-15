PREMIO PARA JUAN CARLOS PIRALI EN CAMPANA

La Filial Campana de la Sociedad Argentina de Escritores, dio a conocer el resultado de su certamen literario nacional, “Campana escribe por la paz” hacia un camino sin violencia y en el rubro poesía resultó distinguido con el Segundo Premio, el poeta dolorense Juan Carlos Pirali, en mérito a su obra “Defensa de la Paz”.

Cuyo texto reproducimos:

DEFENSA DE LA PAZ

Escribir de la paz y respetarla

es premisa de todos los poetas,

además ser baluarte de la vida

y vencer el flagelo de la guerra.

No habrá paz si se cortan libertades

oprimiendo con saña por la fuerza;

el poder tiraniza a las personas

y sus hechos merecen la condena.

Es preciso educar al soberano

para bien de quien sufre vida adversa,

con proyectos de paz y de progreso

y brindar formación desde la escuela.

Solidario accionar es la consigna

y cumplir con amor humana entrega,

terminar con los bélicos conflictos

que desangran países y desvelan.

La verdad es el arma más valiosa

en la lucha tenaz por paz eterna,

con justicia social el universo

será libre sin trabas ni cadenas.

En un rumbo de paz y de bonanza

la justicia no acepta las prebendas

pueblo libre que lucha por lo justo

no dará un lugar para pobreza.

Hace falta la unión sin pretensiones

en la hora más grave del planeta,

y la paz que reclama el universo

llegará por su rumbo de grandeza.

Cuando suenen pacíficos clarines

habrá luces de paz tras las tinieblas

en un himno sagrado de alabanza

con el canto sublime de poetas.

Autor: Juan Carlos Pirali

Dolores, 2025