LA MUNICIPALIDAD ACONDICIONÓ VEREDAS Y RENOVÓ EL ARBOLADO EN LAMADRID Y CARMONA

La Municipalidad de Dolores continúa realizando mejoras en distintos sectores de la ciudad para brindar espacios públicos más seguros, accesibles y agradables para los vecinos.

En la intersección de Lamadrid y Carmona se llevaron adelante trabajos de acondicionamiento de veredas, que incluyeron la extracción de árboles y la plantación de nuevos ejemplares, contribuyendo a la mejora del entorno urbano y al mantenimiento del arbolado público.

Desde el Área de Obras Públicas señalaron que estas tareas forman parte del plan de mantenimiento y puesta en valor de distintos espacios de la ciudad.