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LA MUNICIPALIDAD DE DOLORES CONTINÚA LLEVANDO ADELANTE TRABAJOS DE FRESADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

La Municipalidad de Dolores continúa llevando adelante trabajos de colocación de fresado en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar el estado de las calles y brindar mejores condiciones de circulación.

En este caso, las tareas se desarrollaron sobre las calles 313 y 314, en el tramo comprendido entre Márquez y Rico.

Desde el Área de Obras Públicas informaron que, siempre que las condiciones climáticas lo permitan, los trabajos continuarán desarrollándose de acuerdo con el cronograma establecido.

 

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