MÁS DE 150 CHICOS PARTICIPARON DEL ENCUENTRO REGIONAL DE NATACIÓN EN DOLORES

La pileta climatizada municipal fue escenario de una nueva edición del Encuentro Regional de Natación, que convocó a más de 150 jóvenes deportistas de entre 6 y 14 años.

Además del equipo local, se sumaron delegaciones de Ranchos, dos instituciones de Chascomús y representantes de General Madariaga, conformando una jornada marcada por la camaradería, el aprendizaje y el disfrute del deporte.

A lo largo del encuentro, los chicos compartieron pruebas, entrenamientos y actividades recreativas, fortaleciendo vínculos y promoviendo valores como el respeto y el trabajo en equipo.

Desde la Secretaría de Deportes de Dolores destacaron la participación de todos los grupos, felicitaron a los profesores por la organización y reconocieron el entusiasmo y compromiso de cada uno de los jóvenes nadadores que formaron parte de esta propuesta regional.