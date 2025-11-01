IDENTIFICARON A LOS INVOLUCRADOS EN HECHOS DE VIOLENCIA EN PLAZA CASTELLI Y EL MUNICIPIO HARÁ RESPONSABLES A SUS PADRES POR LOS DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS

Comunicado del Municipio de Dolores sobre hechos de violencia y llamado a la responsabilidad familiar.

Durante la madrugada del sábado se registraron hechos de violencia en la Plaza Castelli, protagonizados por un grupo de jóvenes menores de edad y un mayor de edad. Si bien no hubo que lamentar daños físicos graves, los disturbios provocaron roturas en el espacio público y alteraron la tranquilidad de los vecinos.

Desde el Municipio de Dolores repudiamos enérgicamente este tipo de hechos y reiteramos el llamado a la responsabilidad de las familias.

Es intolerable que adolescentes estén de madrugada generando disturbios en la calle y destruyendo el patrimonio público. En este marco, el Municipio exige a las fuerzas policiales una mayor presencia y control durante la nocturnidad.

Durante estos dos años de gestión, desde las áreas de Juventud, Seguridad y Minoridad, el Municipio viene desarrollando acciones concretas de prevención y concientización. Además, se trabajó junto a la Justicia, escuelas, clubes e instituciones religiosas para promover valores de convivencia, respeto y responsabilidad social.

Los involucrados fueron identificados y notificados por la Justicia, y sus padres deberán responder por los daños ocasionados, conforme a la normativa vigente.