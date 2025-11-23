EL PARQUE TERMAL DOLORES VIVE UN FIN DE SEMANA CON GRAN MOVIMIENTO TURÍSTICO

Este fin de semana deja una postal clara en Dolores, el Parque Termal volvió a llenarse de familias, grupos de jóvenes y turistas que eligieron el complejo para descansar, disfrutar del agua caliente y aprovechar las múltiples actividades del predio.

La alta concurrencia se suma a una tendencia que se viene consolidando en los últimos meses, marcada por el crecimiento del turismo local y regional.

En ese marco, la política de convenios que impulsa el intendente Juan Pablo García empieza a mostrar resultados concretos.

La Municipalidad ya firmó acuerdos con General Guido, Pila, Tordillo, Lezama, General Paz y más de 50 instituciones y organizaciones, lo que facilita el acceso de contingentes y promueve la circulación de visitantes hacia la ciudad.

“Dolores está en un punto estratégico. Somos el Primer Pueblo Patrio, tenemos un gran patrimonio cultural e histórico, eventos de primer nivel y un Parque Termal en crecimiento”, viene destacando García al presentar esta línea de trabajo que busca posicionar a la ciudad dentro del mapa turístico bonaerense.

Dolores avanza, así, en su objetivo de construir un ecosistema turístico propio, atractivo y sostenible, con un parque termal que ya empieza a marcar el pulso de los fines de semana en la región.