DOLORES: UN HOMBRE FUE DETENIDO TRAS UN ROBO Y AGRESIÓN EN UNA VIVIEND

Un hombre de 36 años fue detenido este lunes en Dolores, acusado de haber protagonizado un violento asalto en el que amenazó a un joven con un arma blanca y le robó diversos objetos personales.

El hecho ocurrió cuando un vecino de 24 años se encontraba en la casa de sus abuelos. Según relató, un sujeto ingresó al domicilio de calle Balcarce y lo intimidó con una cuchilla de tipo carnicero.

Durante el ataque, el agresor lo golpeó en la cabeza con el mango de la cuchilla y luego escapó con dos teléfonos celulares, una tablet, una mochila negra -con documentación, dinero en pesos y euros- además de ropa y una moneda extranjera.

A partir de las tareas investigativas realizadas por personal de la Comisaría Dolores en conjunto con la DDI local, se logró identificar al presunto autor. Tras una vigilancia encubierta en la zona de Juncal y Necochea, los efectivos lograron interceptarlo y reducirlo, recuperando la totalidad de los elementos robados.

El detenido ahora enfrenta imputaciones por Privación ilegal de la libertad, Robo agravado por el uso de arma blanca y Lesiones, quedando alojado a disposición de la justicia.