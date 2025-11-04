DOLORES: CONDENA POR ROBO AGRAVADO Y PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD

El Tribunal en lo Criminal N°2 de Dolores condenó a E. Y. Milando a cinco años de prisión efectiva por los delitos de robo doblemente agravado (uso de arma y cometido en poblado y en banda), en concurso real con privación ilegal de la libertad.

El hecho ocurrió en septiembre de 2024, cuando un grupo de personas irrumpió en una vivienda de calle Richieri al 1100, reduciendo y maniatando a un hombre mientras sustraían dinero, un teléfono y otros elementos.

La investigación -que incluyó testimonios, pericias telefónicas y visualización de cámaras de seguridad- permitió establecer la participación del imputado en el robo. En audiencia de juicio abreviado, E. Y. Milando reconoció su responsabilidad.

La sentencia fue dictada por el juez Dr. Pablo Gardinetti, del Tribunal en lo Criminal N°2 de Dolores.

En tanto, la investigación contó también con la intervención del comisario Miguel Ángel Rosales, Jefe Departamental de la Policía en Dolores.