DOLORES: ALLANAMIENTO EXITOSO Y DETENCIÓN DE UN PRÓFUGO DE LA JUSTICIA

En horas de la tarde de ayer martes, personal policial llevó a cabo un allanamiento exitoso en una vivienda de esta ciudad, logrando la detención de un masculino mayor de edad que se encontraba prófugo de la justicia desde hace varios meses.

El sujeto, sobre quien pesaban numerosas causas por distintos hechos delictivos, era intensamente buscado por las autoridades.

El último hecho que se le imputa corresponde a un ABIGEATO AGRAVADO, ocurrido recientemente en la zona rural, motivo por el cual la UFI N° 1 solicitó el allanamiento, el cual fue ordenado por el JUZGADO DE GARANTÍAS N° 1.

Durante el procedimiento, los efectivos policiales irrumpieron en el domicilio cumpliendo con las medidas judiciales correspondientes, logrando reducir y aprehender al individuo sin incidentes, quien fue inmediatamente puesto a disposición de la justicia.

Fuentes policiales destacaron que el operativo fue el resultado de un intenso trabajo investigativo llevado adelante por personal de la JEFATURA DEPARTAMENTAL DOLORES, COMISARÍA DOLORES y UPPL DOLORES, contando además con la colaboración de la DDI DOLORES y del GRUPO GAD DOLORES, lo que permitió ubicar el paradero del prófugo y concretar la diligencia de manera exitosa.

Es importante destacar el trabajo del Ministerio Público Fiscal – UFI y J N°1 a cargo de la Dra. Mónica Ferre (Dolores), que impulsó la investigación y solicitó el allanamiento, el cual fue ordenado por el Juzgado de Garantías N°1.

Este operativo demuestra que cuando se trabaja mancomunadamente se obtienen excelentes resultados para la tranquilidad de la comunidad.