Dolores

Aldosivi Vs. San Martin de San Juan con relato de Eduardo Vignolio

Aldosivi y San Martin de San Juan se juegan la permanencia en la Liga Profesional de Fútbol. El sábado 15 de noviembre en el Estadio José María Minella, por Radio Brisas, desde las 16 horas relata Eduardo Vignolio, comenta Justiniano.
Escúchalo por Criterio Online.

Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte