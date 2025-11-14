Aldosivi y San Martin de San Juan se juegan la permanencia en la Liga Profesional de Fútbol. El sábado 15 de noviembre en el Estadio José María Minella, por Radio Brisas, desde las 16 horas relata Eduardo Vignolio, comenta Justiniano.
Aldosivi Vs. San Martin de San Juan con relato de Eduardo Vignolio
