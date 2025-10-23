UNA MUJER SUFRIÓ UN ACCIDENTE AL VOLCAR SU AUTO EN RUTA 11

Un vehículo que circulaba en dirección norte, hacia San Clemente, protagonizó un despiste seguido de vuelco este jueves en el kilómetro 314 de la Ruta 11.

En el auto viajaba una mujer que debió ser trasladada al hospital de Santa Teresita para un control médico.

El vehículo, un Citroën negro, terminó con importantes daños tras salirse de la calzada y dar varios tumbos en la banquina. Las causas del siniestro son materia de investigación.