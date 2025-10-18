SECUESTRAN DOS MOTOS EN LA ZONA CÉNTRICA DE DOLORES

En el marco de Operativos de saturación sorpresa que se realizan en la ciudad, efectivos de la Policía Local secuestraron dos motos en el centro de Dolores.

Uno de los rodados, una moto 110 cc, fue detectado en inmediaciones de Plaza Castelli. Su conductor realizaba maniobras peligrosas y, al intentar ser identificado, se dio a la fuga a pie, dejando abandonado el vehículo.

La motocicleta, que no contaba con patente ni elementos de seguridad, fue retenida en el lugar.

En otro procedimiento, ocurrido sobre calle Castelli casi Belgrano, personal policial observó una moto Honda CG Titan 150 cc que también circulaba con escape adulterado y sin la documentación correspondiente. Al advertir la presencia del móvil, quienes circulaban en ella escaparon y abandonaron el vehículo, que también fue secuestrado.

En ambos casos interviene el Juzgado de Faltas Municipal, en el marco de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.