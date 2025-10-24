MES DE LA SALUD MENTAL: JORNADA DE CONCIENTIZACIÓN Y PREVENCIÓN EN EL CIC

En el Centro Integrador Comunitario se realizó la celebración del mes de la salud mental, con una jornada de concientización y prevención.

La actividad estuvo organizada por el Área de Salud Mental de la Secretaría de Salud, contando con el apoyo y el acompañamiento de otras áreas e instituciones: Secretaría de Juventud, Secretaría de Cultura, Dirección de Accesibilidad, Secretaría de Deportes, y CPA Dolores.

La jornada de desarrolló con distintos espacios lúdicos, recreativos y artísticos, dónde los presentes (usuarios del servicio, profesionales, estudiantes, amigos y familiares) pudieron tener acceso a información y material de intercambio, acerca de distintas problemáticas que atañen a la salud mental.

La idea es promover el intercambio, con acceso a la palabra y a vínculos significativos de apoyo en redes comunitarias, son parte de las premisas de trabajo con las cuales se están direccionando las intervenciones, dentro del área de salud mental municipal.

Se cerró la actividad con un mural, que deja el lema “sin proceso no hay transformación”, surgido de la misma asamblea de Salud mental, diseñado y pintado por la artista plástica Priscila Panasiuk de la Dirección de Juventud, y Ayelen Lauria de la Dirección de Cultura.

Mientras las artistas comenzaron con el mural, fueron contando con la ayuda y la colaboración de todos los presentes en la jornada, que dejaron sus trazos y aportes a la producción comunitaria.