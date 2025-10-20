LAS TONINAS: LA AUTOPSIA CONFIRMÓ QUE AARÓN GONZÁLEZ MURIÓ DE UN GOLPE EN LA CABEZA

La investigación por el crimen que conmocionó a Las Toninas sumó nuevas precisiones tras conocerse los resultados de la autopsia al cuerpo de Aarón González Rodríguez, el empresario de 46 años hallado enterrado en el fondo de su vivienda, a metros de su fábrica de pastas “El Raviolito”.

El informe forense determinó que González Rodríguez murió de manera instantánea a causa de un fuerte golpe en la cabeza que le provocó la fractura del hueso temporal derecho con hundimiento de cráneo. Además, los peritos estimaron que la data de muerte ronda los 20 días antes del hallazgo.

El cuerpo fue encontrado el miércoles por la noche a un metro y medio de profundidad, luego de que su amigo, empleado y compañero de dúo musical, Blas Maximiliano Sosa (35), confesara el crimen y señalara el lugar donde lo había enterrado.

Dentro de la casa de la víctima, la Policía Científica detectó posibles manchas de sangre en el baño y debajo de una escalera.

La investigación apunta a que el homicidio habría sido cometido para apropiarse de los bienes del empresario. Sosa incluso vendió un automóvil Volkswagen Vento de la víctima y fingió ser él a través de su teléfono celular, enviando mensajes y fotos falsas desde supuestos viajes a Brasil.