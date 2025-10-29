El frío no cesa en plena primavera

¡Qué frio! Desde hace algunos días, las temperaturas otoñales se instalaron en la ciudad y continuarán por lo menos durante una jornada más.

La temperatura comenzó a descender por “el ingreso de un frente frío” que provocó la caída de las marcas térmicas y, en las últimas 48 horas, se instaló “un potente anticiclón sobre la Patagonia, por lo que circula un aire fresco marítimo que no permite el ascenso de las temperaturas”, explicaron desde la oficina local del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Durante cuánto tiempo se extenderá ésta situación? Probablemente un par de días, ya que mientras “ese anticiclón se mantenga sobre la Patagonia, no permitirá que cambie la circulación y el aire más cálido no volverá a nuestras latitudes”, añadieron los especialistas.

Este martes fue un claro ejemplo, con el termómetro que apenas superó los 10° y el cielo cubierto.

El pronóstico del SMN para este miércoles, en tanto, anuncia un leve repunte de las marcas térmicas, con una mínima que partirá de los 4° y la máxima podrá llegar a los 16°.