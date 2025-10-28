EL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES CONTARÁ CON UN ÁREA ESPECIALIZADA EN DELITOS INFORMÁTICOS

El intendente Juan Pablo García firmó un acta acuerdo junto a Javier Ferreyra, Director de Ciberdelito del Ministerio de Seguridad, para la instalación de un área especializada en delitos informáticos en el Departamento Judicial Dolores.
“Este es un paso muy importante -destacó el intendente- porque nos permitirá contar con profesionales capacitados para prevenir, investigar y combatir los delitos informáticos, que lamentablemente son cada vez más frecuentes”.
Además, García anunció que se conformarán mesas de trabajo conjuntas con la OMIC, el Juzgado de Faltas y la Secretaría de Protección Ciudadana, con el objetivo de abordar esta problemática de manera integral y coordinada.
“Trabajamos todos los días para que los dolorenses estén más protegidos, también en el mundo digital”, concluyó el jefe comunal.