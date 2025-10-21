Dolores : trabajos programados para el miércoles

ABSA informa que el próximo miércoles 22, se realizarán empalmes de cañerías de la nueva traza a la red existente, en calle 9 de Julio en su intersección con Mar del Plata, Balcarce y Colón.
Se trata de trabajos que llevará adelante una empresa contratista de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) en el marco de la obra de recambio de cañerías en Dolores.
Por esa razón, se registrará baja presión y/o corte de agua en toda la localidad, desde la madrugada hasta pasado el mediodía.
Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y cuidarlas limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales. Una vez finalizadas las tareas, el servicio se restablecerá en forma paulatina.
Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.