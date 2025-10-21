Dolores : trabajos programados para el miércoles

ABSA informa que el próximo miércoles 22, se realizarán empalmes de cañerías de la nueva traza a la red existente, en calle 9 de Julio en su intersección con Mar del Plata, Balcarce y Colón.

Se trata de trabajos que llevará adelante una empresa contratista de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) en el marco de la obra de recambio de cañerías en Dolores.

Por esa razón, se registrará baja presión y/o corte de agua en toda la localidad, desde la madrugada hasta pasado el mediodía.

Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y cuidarlas limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales. Una vez finalizadas las tareas, el servicio se restablecerá en forma paulatina.