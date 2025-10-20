DestacadoDolores

DOLORES SE VISTIÓ DE ROSA: SE REALIZÓ LA CAMINATA POR LA PREVENCIÓN DEL CANCER DE MAMA

En el marco del mes de concientización sobre el cáncer de mama, se realizó en Dolores una caminata participativa de 3 kilómetros, desde la Plaza Castelli hasta el Parque Libres del Sur, con una gran convocatoria de vecinos y vecinas que se sumaron a esta iniciativa.

En el recorrido se descubrió la obra en cerámicos realizada por la dolorense Sonia Baigorria, en el Centro Integral de la Mujer. Al finalizar, se disfrutó de un espectáculo musical a cargo de Loco García y de la Orquesta de Cámara Municipal.

Esta caminata formó parte de la campaña de concientización que refuerza la importancia de la prevención y los controles médicos periódicos como herramientas fundamentales en la lucha contra el cáncer de mama.

Cabe recordar que este año, Dolores dio un paso fundamental en materia de salud con la inauguración del Centro Integral de la Mujer: un espacio moderno, equipado con tecnología de última generación y un equipo de profesionales de distintas especialidades para atender la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento integral de las mujeres.

