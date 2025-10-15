DestacadoDolores DOLORES: DETENCIÓN EN EL MARCO DE UNA CAUSA POR ABUSO SEXUAL Publicado 14 octubre, 2025 Compartir Compartir Personal policial procedió a la detención de un ciudadano imputado en el marco de una causa por abuso sexual. El aprehendido quedó alojado en la dependencia policial, a la espera de su traslado a una Unidad Carcelaria. ETIQUETADO:abuso sexualdetenidoDOLORES Compartir este artículo Facebook WhatsApp WhatsApp Copiar Link Buscar por: Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental. EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren