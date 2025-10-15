DestacadoDolores

DOLORES:  DETENCIÓN EN EL MARCO DE UNA CAUSA POR ABUSO SEXUAL

Personal policial procedió a la detención de un ciudadano imputado en el marco de una causa por abuso sexual.
El aprehendido quedó alojado en la dependencia policial, a la espera de su traslado a una Unidad Carcelaria.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

