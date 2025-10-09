 CRONOGRAMA DE LA 59ª FIESTA DE LA CORVINA NEGRA EN SAN CLEMENTE

Del 10 al 12 de octubre, San Clemente del Tuyú será escenario de la 59ª Fiesta Nacional de la Corvina Negra, uno de los festejos más tradicionales del Partido de La Costa. La cita será en la Plaza Pereira, en calles 13 y 20, con entrada libre y gratuita para disfrutar en familia.

Durante tres días, residentes y visitantes podrán disfrutar de propuestas artísticas, culturales y recreativas. Aunque este año no se realizará el histórico concurso de pesca, la celebración mantendrá su espíritu popular con espectáculos, danzas, peñas y el clásico desfile institucional.

VIERNES 10 DE OCTUBRE La apertura será desde el mediodía con actividades para las infancias del programa Agite. A las 16:30 habrá clases abiertas de zumba y ritmos urbanos, y desde las 18:00 comenzará la programación musical con Flor Haro, Jea Band, Sala 74, Raíces Gauchas, Incandescentes, La Miel Santiagueña, Siente el Ritmo, Cristian Figueroa, The Light Band y Nathali Torres.

SÁBADO 11 DE OCTUBRE A las 18:00 se desarrollará el tradicional desfile cívico-institucional por Avenida III, desde San Martín hasta Calle 1 y 19. Desde las 20:30 subirán al escenario el Ballet Internacional de La Costa, Fuyen, La Popular Compañía de Danza, La Novena Rock y La Corte. El cierre de la noche estará a cargo de Rocío Quiroz, figura destacada de la música tropical y ganadora del Premio Gardel 2016.

DOMINGO 12 DE OCTUBRE La jornada final comenzará a las 17:00 con una gran peña folklórica que reunirá a Añoranzas, La Encimera, Florencia Raggio, Raíces Argentinas, Luis Castillo y Wanda Berdun. A partir de las 20:30 se presentarán el Ballet Internacional de La Costa, La Popular Compañía de Danza, Wanda Berdun, Llequen, un tributo a Viejas Locas e Intoxicados, y El Rolex. El broche de oro será la elección de las nuevas soberanas de la fiesta.