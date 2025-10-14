CONSTERNACIÓN EN DOLORES: PADRE E HIJO FUERON ENCONTRADOS FALLECIDOS EN SU DOMICILIO

Este martes, personal policial se hizo presente en un domicilio de calle Facio al 2000, luego de que advirtieran un fuerte olor proveniente del lugar.

Al ingresar, un familiar constató la presencia de dos personas fallecidas; un hombre mayor, que habría perdido la vida, presuntamente por causas naturales, y su hijo, quien también fue encontrado sin vida en la misma vivienda.

En un primer momento se presume que el hombre mayor, habría perdido la vida por causas naturales, aunque no se descarta ninguna otra hipótesis.

La investigación se encuentra en curso, aunque las primeras informaciones señalan que se trataría de un desenlace por causas naturales en el caso del padre, mientras que en el del hijo se trataría de una posible autodeterminación.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, peritos y personal sanitario.