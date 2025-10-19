Ajedrez: Triunfo de Navarro y Alam en San Clemente

Se disputó durante el domingo el 4a. y última fecha del Prix Infanto Juvenil CADA – Dolores de la presente temporada 2015. Con el formato clásico de tres torneos paralelos, agrupando diferentes categorías, en el IRT (Internacional Rated Tournament) reservado para Libres y Seniors, hizo suya la vitoria final Gustavo Ismael Navarro con 6½ puntos sobre los 7 posibles fruto de 6 victorias y un empate, sin derrotas, logrando una performance de 2292 Elo, mientras que Julián Antonio Torena logró el 7º lugar, entre los 19 participantes con 4 unidades en su haber [4-0-3]. Maxi García Quiroga y Gerardo Díaz fueron los escoltas. Entre los seniors los tres mejores fueron Cappelletti (Pinamar), Soria y Rodríguez (ambos de Mar de Ajó).

En el certamen para los juveniles (sub 14, 16 y 18), venció Joaquín Alam en otra gran actuación con 6½ [6-1-0], quien como es lógico, también hizo suya la categoría sub 14. En esta ocuparon el podio Batistelli (San Clemente) y Rivarola (Maipú). Por su parte, en sub 16 venció Abdala (San Clemente), seguido por Bonifacini y Naranjo, también de esa localidad, mientras que en ub 18 en podio fue para Lorenzo (San Clemente), Valent (Pinamar) y Castro (Gral. Madariaga).

En la justa para menores, en sub 8 ganó Carugatti (Pinamar), quien también, a pesar de su corta edad, volvió a ganar en el torneo en el cual juegan chicos más desarrollados. Lo escoltaron en aquella, Suizzo (San Clemente) y García Aquino (Sta. Teresita); en sub 10 se destacaron Askenazi (Mar del Plata), Sanchez Solís (misma ciudad) y el dolorense Leonardo Torena; finalmente en sub 12 el podio fue de Medina (Gral. Madariaga), Loza Stark (Mar de Ajó) y Alvarez Fernádez (Pinamar).

Completando la delegación vemos a Tyrone Torena 13º/21, 3/7 [3-0-4] y Alexis Torena 14º/31, 3/7 [3-0-4], en el certamen sub 8, 10 y 12; y a su vez Ian Torena 12º/17, 2½/7 [2-1-4] y Lucio López 15º/17, 2/7 [2-0-5], en la pelea de los sub 14, 16 y 18.

Más información puede apreciarse en:

https://s3.chess-results.com/tnr1268534.aspx?lan=2&art=1&rd=7&turdet=YES&flag=30&SNode=S0

https://s3.chess-results.com/tnr1268532.aspx?lan=2&art=1&rd=7&turdet=YES&flag=30&SNode=S0

https://s2.chess-results.com/tnr1268531.aspx?lan=2&art=1&rd=7&turdet=YES&flag=30&SNode=S0