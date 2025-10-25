4to. TORNEO DE TENIS SINGLES CABALLEROS

Se disputó el 4to. Torneo con la participación de 76 tenistas en las categorías: intermedia , 2da.; 3ra., 4ta. ,5ta. y 14 tenistas en dobles de 4ta-5ta. teniendo como organizador al Club Naytuel con la colaboración de los clubes: Ever Ready, Independiente, Social y el Polideportivo Municipal. Participaron jugadores de Castelli, Chascomús, Madariaga y San Clemente.

En 3era. categoría se disputó la Copa Challenger Dr.“Julio Uliana”, que se viene disputando desde el año 1992.

Se realizo la entrega de premios, en el club Naytuel en el que participaron los jugadores premiados y participantes con sandwich y bebidas.

Los resultados fueron los siguientes:

Categoría Intermedia: Franco Diaz le ganó a Martín Isaurralde de Castelli por 6-2 y 6-3.

Semifinalistas: Daniel Gutiérrez y Germán Pereyra

2da. Categoría :Leandro Bordeu superó a Francisco Mario por 6-3 y 6-4.

Semifinalistas: Diego Navarro de San Clemente y Pablo Pichler.

3era. Categoría: Matías Eyherabide derrotó a Federico Rodríguez de Chascomús por 6-4 y 6-4. La Copa Challenger Dr. “Julio Uliana” fue entregada por la Sra. Liliana Massa de Uliana a Matías Eyherabide que la conservará por un año.

Semifinalistas: Pedro Duarte de Castelli y Marcos Acosta.

4ta. Categoría: Cristian Tami venció a Ignacio Ortiz por 6-4 y 7-5.

Semifinalistas: Matías Cejas y Javier Eyherabide.

5ta. Categoría: Facundo Alí de Castelli le ganó a Matías Maggio por 6-4,3-6 y 6-2.

Semifinalistas: Marcelo Morales y Mariano Polo.

DOBLES 4ta-5ta: Participaron 7 parejas, resultando campeona la pareja formada por Julio Rodríguez-Matías Maggio que vencieron en la final a Javier Eyherabide-Juan Ojeda.

por 6-3 y 6-1.

Semifinalistas: Joaquín Eyherabide -Marcelo Morales y Marcelo Luca-Pablo Marcilese