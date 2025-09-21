¿Por qué el 21 de Setiembre es el Día del Estudiante?

En 1902 el arqueólogo Salvador Debenedetti, entonces presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras propuso que en su facultad se celebrase el “Día de los Estudiantes” en homenaje a Domingo F. Sarmiento. ¿Y por qué esa fecha? Pues, porque un 21 de Setiembre de 1888 llegaron a Buenos Aires provenientes de Asunción, los restos del Padre del Aula. La iniciativa del joven Debenedetti fue consagrada en 1908 en el Primer Congreso de Estudiantes Sudamericanos reunido en Montevideo.

En la foto: Recepción de los restos de Sarmiento en el antiguo Muelle de Pasajeros (Hoy Alem, entre Perón y Sarmiento)

Luis Raffo