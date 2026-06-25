DOLORES ES SEDE DE UNA IMPORTANTE CAPACITACIÓN REGIONAL: SIMULACIONES DE RESCATE Y USO DE HERRAMIENTAS ESPECIALES

La ciudad de Dolores es sede esta semana de un curso intensivo de Rescate Vehicular organizado por la Dirección de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires, una capacitación que reúne a 29 efectivos provenientes de seis cuarteles de la región.

La actividad comenzó el pasado lunes 22 de junio con jornadas teóricas orientadas a la formación en técnicas de rescate, protocolos de actuación y utilización de herramientas específicas para la liberación de víctimas atrapadas en vehículos tras siniestros viales.

Este jueves se desarrolla la etapa práctica en el predio ubicado en la intersección de Cerrito y Callao, donde los participantes ponen en práctica los conocimientos adquiridos mediante simulaciones y ejercicios de campo.

La jornada está dividida en distintas estaciones de trabajo que incluyen evaluación y manejo inicial de víctimas, apertura y corte de vehículos, estabilización de unidades siniestradas y técnicas de extricación para la liberación segura de personas atrapadas.

Durante la tarde continúan las tareas con prácticas de corte de parabrisas y lunetas mediante sierra sable, además del uso de tijeras hidráulicas para intervenir sobre estructuras vehiculares.

Posteriormente, los bomberos trabajarán sobre un vehículo utilitario, realizando maniobras de estabilización y apertura lateral para simulaciones de rescate, utilizando herramientas a batería y tronzadoras.

Del curso participan integrantes de los cuarteles de Dolores, La Plata, La Costa, General Guido, Conesa y Cariló, con el apoyo de cinco móviles.

La capacitación culminará este viernes 26 de junio con la instancia final de evaluación y una actividad integradora que permitirá a los participantes aplicar de manera conjunta las técnicas y procedimientos aprendidos durante toda la semana.