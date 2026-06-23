COMIENZA EN DOLORES EL JUICIO POR UN GRAVE CASO DE ABUSO EN OSTENDE, PINAMAR

Este 24 de junio comenzará en el Tribunal Criminal N°1 de Dolores el juicio oral por un caso de abuso que conmocionó a la comunidad de Ostende.

La audiencia está prevista para las 10 de la mañana. Será juzgado Alejandro R., acusado en un expediente de extrema gravedad en una causa por abuso, cuyas víctimas se mantienen bajo estricta reserva.

Con la apertura del debate oral, el caso ingresa en su etapa definitoria tras la instancia de investigación.

Según confirmó el Dr. Julio Torrada a Criterio Online, se espera una importante presencia de familiares y allegados, quienes acompañarán el desarrollo del juicio con la expectativa de que se haga justicia.

El caso ha tenido un fuerte impacto social, y su avance es seguido de cerca tanto en Ostende como en la región.