DOLORES: CON UNA MARCHA PACÍFICA, RENOVARON EL PEDIDO DE JUSTICIA POR GUIDO ZARANTONELLO

Familiares, amigos y vecinos se movilizaron este jueves por la tarde para reclamar justicia por Guido Zarantonello, tras conocerse la condena dictada en el marco de la causa por el siniestro vial que le costó la vida en marzo de 2024.

La convocatoria había sido realizada por la familia luego de que se resolviera condenar a Mónica Fortini a tres años de prisión de ejecución condicional y ocho años de inhabilitación para conducir, pena que surgió de un acuerdo de Juicio Abreviado celebrado entre la Fiscalía y la defensa de la imputada.

Durante la manifestación, los presentes expresaron su disconformidad con el resultado judicial y solicitaron una respuesta que, a su entender, refleje la gravedad de los hechos ocurridos.

La marcha se desarrolló de manera pacífica y reunió a vecinos, familiares y amigos que acompañaron el pedido de justicia impulsado por la familia de Guido Zarantonello.