EL “CUENTO DEL TÍO” VOLVIÓ A GOLPEAR EN DOLORES: UNA JUBILADA PERDIÓ TODOS SUS AHORROS

El hecho ocurrió tras una comunicación telefónica en la que delincuentes lograron convencer a la jubilada de participar de un supuesto trámite administrativo de ANSES para “regularizar una situación relacionada con la jubilación de su esposo fallecido”; Durante la conversación aportaron datos personales y familiares, lo que llevó a la mujer a creer que se trataba de una gestión legítima.

Siguiendo las indicaciones recibidas, la mujer preparó el dinero que tenía guardado en su vivienda de calle Rico. Poco después, un hombre pasó a retirarlo por el domicilio y se retiró del lugar sin despertar sospechas.

La maniobra fue descubierta cuando la víctima comprendió que había sido engañada y que el trámite mencionado nunca había existido.

El dinero entregado correspondía a ahorros acumulados durante años.

A partir de la denuncia, personal de la DDI Dolores inició diversas tareas investigativas para tratar de identificar a quienes participaron del hecho.

Entre las medidas adoptadas se encuentra el relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de la vivienda y en distintos puntos de la ciudad.

El caso vuelve a poner en alerta sobre este tipo de delitos, que suelen apuntar especialmente a adultos mayores mediante engaños cuidadosamente planificados.

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