El Sr. Alberto Villarreal, quien en las primeras horas del domingo 14 de junio sufriera una descompensación cardíaca, quiere junto a su familia hacer público el agradecimiento a Sinapsis y al personal a cargo por su rápido accionar. Al Sanatorio Dolores, Dr. Jorge Flores García, Dr. Jorge Rubén Sepero, Cardióloga Dra. Florencia Andreatta, enfermeras/os de piso y de terapia intensiva, mucamas y personal de administración por la atención recibida y la gestión para el traslado a la ciudad de La Plata. Al Instituto del Diagnóstico de La Plata quienes realizaron prácticas más complejas.

Cabe destacar la calidad humana recibida por cada lugar que pasamos, y que es tan necesaria en momentos como este. Quizás, en los tiempos que corren, estamos como sociedad acostumbrados a naturalizar la confrontación y criticar por comentarios de terceros. Pero también es muy noble que cuando las cosas se hacen bien, destacarlas, hacerlas públicas y dar las Gracias. Gracias a todos y cada uno de ellos hoy mi padre salió adelante. Y tampoco olvidar y dar gracias a la familia, amigos, compañeros de trabajo, que estuvieron acompañando desde el primer momento.

Flia. Villarreal Ver menos