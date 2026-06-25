DOLORES: SECUESTRAN EQUINOS HALLADOS SUELTOS EN INMEDIACIONES DEL BARRIO FAVALORO

Personal del CPR Dolores, en conjunto con la Secretaría de Seguridad y el COM, procedió al secuestro de siete equinos que se encontraban sueltos en la vía pública, a la altura del Barrio Favaloro y la Ruta 2.

El operativo se realizó tras una recorrida preventiva, constatando que los animales -todos machos de distintos pelajes- carecían de supervisión, representando un riesgo para el tránsito.

Se labró el acta de infracción correspondiente al Art. 48 Inc. “S” de la Ley 24.449 y la Ordenanza Municipal 7722/24.

Los equinos fueron trasladados al Depósito Judicial “Laguna Nicoud” y la causa quedó bajo intervención del Juzgado de Faltas municipal.