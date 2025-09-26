NUEVOS PROCEDIMIENTOS POR EL ROBO A UN LOCAL DE SANITARIOS DE DOLORES

En el marco de la investigación penal preparatoria que se lleva adelante por el robo acaecido a finales del mes de junio en un local de venta de artículos sanitarios de nuestra ciudad , luego de una compleja tarea en materia de investigación dirigida por la Agente Fiscal a cargo de la UFI número 1 de Dolores, Doctora Mónica Ferre y que materializan la Policía de Seguridad Departamental Dolores y la DDI Dolores en forma conjunta, se ha logrado secuestrar uno de los vehículos utilizados por los autores del hecho , como asimismo, la identificación de un masculino que podría hallarse relacionado al mismo y secuestro de telefonia celular.

Tanto las fuentes judiciales como policiales han sido cautas en el otorgamiento de más detalles de la investigación ya que la misma iria mucho más allá de este procedimiento, el que si bien resulta sumamente importante para la prosecución de la causa, sería uno de los tantos que se esperen llevar adelante.

Se destaca que el acto procedimental se ha realizado en C.A.B.A., lo cual es una demostración del eficiente y eficaz trabajo – muchas veces silencioso – que lleva adelante la Policía de Dolores, la que no entiende de límites jurisdiccionales y siempre ha dejado en claro con resultados que sin importar la procedencia de los delincuentes irán por ellos.

Por último se destaca, que al igual que en todas las investigaciones realizadas en el ámbito del conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha puesto al frente de las comisiones el propio Jefe Departamental, el Comisario Mayor Miguel ROSALES junto a su equipo investigativo.