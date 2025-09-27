LA JUSTICIA ELECTORAL CONFIRMÓ EL TRIUNFO DE JUAN PABLO GARCÍA EN DOLORES: OBTUVO EL 60% DE LOS VOTOS

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer el escrutinio definitivo de las elecciones generales del 7 de septiembre en Dolores. El resultado ratificó el contundente triunfo del intendente Juan Pablo García, cuya lista alcanzó el 60% de los votos en la categoría concejales.

De esta manera, el espacio liderado por García obtuvo 4 de las 7 bancas en disputa, consolidando su mayoría en el Honorable Concejo Deliberante.

El escrutinio definitivo confirmó la siguiente distribución de bancas:

• Lista de Juan Pablo García: 4 concejales electos

• Somos Buenos Aires: 2 concejales electos

• La Libertad Avanza: 1 concejal electo

Con una diferencia histórica sobre las demás fuerzas, el resultado refleja el respaldo mayoritario de los vecinos de Dolores a la gestión de García y a la continuidad del proyecto que impulsa para la ciudad.