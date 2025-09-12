La Justicia de Dolores vuelve a fallar a favor de un jubilado del Poder Judicial

Por segunda vez y marcando precedente en la Provincia de Buenos Aires, la justicia de la ciudad de Dolores, resolvió admitir nuevamente una medida cautelar solicitada por un jubilado dolorense del Poder Judicial, patrocinado por el Dr. Francisco Stea.-

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial de Dolores, a cargo de los Dres. Antonio Francisco Severino y Christian Sebastián Gasquet, en el marco de las actuaciones “MANGANIELLO SILVIA ESTER C/ IPS S/ AMPARO” (Expte. N° 1335/2025), dictó una resolución en donde admitió una medida cautelar a favor de la jubilada dolorense, ordenando al Instituto de Previsión Social que desde la liquidación salarial siguiente a la notificación de la medida, se restablezca el derecho a la movilidad jubilatoria que a través Acuerdo 4093/23 de la Suprema Corte de Justicia y su anexo, abonándose las Subcategorías que le corresponde, en base a lo dispuesto en dicho Acuerdo 4093 desde la notificación de la medida, ello hasta que se dicte el pronunciamiento definitivo en autos.-

Es dable recordar, que la Acordada N° 4093/2023 de la SCBA había dispuesto nuevas recategorizaciones y porcentajes para los trabajadores del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, impactando favorablemente en sus salarios, pero no así con los jubilados del mismo sector.-

La resolución dictada por el Excelentísimo Tribunal se suma a la resolución emanada la semana pasada de otro juzgado dolorense que viene construyendo jurisprudencia única y novedosa en materia previsional en la Provincia de Buenos Aires.-