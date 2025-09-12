FIESTAS PATRONALES Y HOMENAJE A MAMÁ ANTULA EN DOLORES

La Municipalidad de Dolores invita a toda la comunidad a participar de las Fiestas Patronales y Homenaje a Mamá Antula, devota de Nuestra Señora de los Dolores, que se llevarán a cabo el lunes 15 de septiembre.

El programa de actividades es el siguiente:

14:45 hs. Concentración en la ermita de la Virgen de los Dolores, en el Parque Libres del Sur.

15:00 hs. Bendición e inauguración del monumento “Mamá Antula”.

15:20 hs. Presentación de la Orquesta Cámara Dolores.

15:40 hs. Procesión hacia la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores.

Hay que agregar que el monumento a Mamá Antula fue realizado por la artista dolorense Inés Cademartori y la Virgen de los Dolores tendrá un nuevo manto realizado por el reconocido diseñador Adrián Brown.