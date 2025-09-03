FELICITACIONES ALBERTINA DUFUR, MÍA PALAVECINO y ATAHUALPA CAÑETE‼

MAS DOLORENSES CLASIFICADOS AL PROVINCIAL
Tres jóvenes dolorenses se destacaron en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2025 y lograron su pase a la instancia provincial.
Albertina Dufur, en Literatura – Poesía Sub 15, y Mía Palavecino, en Objeto Artístico Sub 18 PCD, En Solista Vocal Sub-18, ATAHUALPA CAÑETE representaron a Dolores con talento y dedicación, dejando en alto el nombre de nuestra ciudad.
A continuaciòn la nòmina de clasificados en todas las disciplinas que se efectuaron en Maipu:
– Arte Circense – Gral. Madariaga – Guevara Charo
– Dibujo Sub 15 – Gral. Lavalle – Barreto Bruno
– Dibujo Sub 18 – Maipú – Retegui Lourdes
– Dibujo – Adulto Maipú – Elizondo Juan José
– Dibujo – PCD – La Costa – Jaule Tatiana
– Objeto Artístico – Sub 15 – Lavalle – Salinas Taiel Leonardo
– Objeto Artístico – Sub 18 – Dolores – Palavecino Mia
– Objeto Artístico – Adulto – Villa Gesell – Gilardengui Eduardo
– Objeto Artístico PCD – Lezama – Pisani Ines
– Pintura – Sub 15 – Lavalle – Vera Anhi
– Pintura Sub 18 – Maipú – Casco Guerrero Liliana
– Pintura Adulto – Pinamar – Bula Monica
– Pintura PCD – Lavalle – Acosta Distefeno Valentín
– Cocina Plato Principal – Sub 15 – Tordillo – Terra Victoria
– Cocina Plato Principal – Sub 18 – Gral. Guido – Berruti Yamil
– Cocina Plato Principal – Adulto – Maipú – Jaurena María
– Cocina – Postre Sub 15 – Lezama – Daly Agustina
– Cocina – Postre Sub 18 – Castelli – Capela Santiago
– Cocina Postre – Adulto – Pinamar – Elorz María Edilia
– Conjunto Cumbia – Pila – Cisneros Camila, Galeno Martina, Cóndores Viadez Nicol, Lebarani Geraldin, Rosas Marcelo
– Danza Folclóricas – Sub 15 – Madariaga – Rost Juan Ignacio, Ferrara Sabina
– Danza Folkloricas- Sub 18 – Madariaga – Arbina Alejandro, Bustamante Mailen
– Danza Folkloricas – Adulto – Pinamar
– Danza Folkloricas – PCD – Madariaga – Rosas Beatriz, Toshiba Guerrero Julian
– Danza Tango – Juveniles – Madariaga – Montenegro Luciana, Samec Sofía
– Danza Tango – Adultos – La Costa – Venezuela Justo José, Romero Nancy
– Fotografía – Juvenil – La Costa- Valentina Cepeda
– Fotografía – Adulto – Madariaga – María Laura Mondano
– Fotografía Pcd – Pila – Medina Laurato Ezequiel
– Freestyle Rap – Sub 15 – Villa Gesell – Barzola Giuliano
– Freestyle Rap – Sub 18 – Villa Gesell – Giunchi Tobías
– Literatura – Cuento Sub 15 – Madariaga – Carasco Juan Antonio
– Literatura – Cuento – Sub 18 – Pinamar – Torralba Joaquín
– Literatura Cuento – Adulto – Villa Geseel – Gutiérrez Marcela
– Literatura Poesía- Sub 15 – Dolores – Dufur Albertina
– Literatura Poesía- Sub 18 – La Costa – Báez Jazmín
– Literatura Poesía- Adultos – Madariaga – Juárez Sara Faustina
– Malambo – Sub 15 – Madariaga – Tisera Gómez Genaro
– Malambo Sub 18 – Madariaga – Lujan De lisa Benjamín
– Malambo Pcd – Pila – Avaca Juan Martin
– Música Rock – Maipú – Juárez Florencia, Lucero Safe Morena, Etcheverry Sagues Victoria, Sotelo Agustina
– Solista Vocal – Sub 15 – La Costa – Pomarez Naccarato Almacén
– Solista Vocal – Sub 18 – Dolores – Cañete Atahualpa
– Solista Vocal – Adulto – La Costa – Grassi Silvia
– Solista Vocal- Pcd – Lezama – Oroño Jason Nicolás
– Stand Up – Pinamar – Francani Valentino
– Teatro – Juvenil – Pinamar – Muicey Agustina, Arana Zoe, Jusrwz Lucia, Sigimbosco Martina,Mattiuso Ana Pilar
– Teatro – Adulto – Lezama – Feucetti Gladys, Gerlotti Rita.
– Teatro PCD – Lezama – Domínguez Amaya, Bigot Francisco, Vera Andrea, Maciel Lujan, Danza carolina
– Videominuto – Juvenil – Pila – Sánchez Naara