“Por disposición del señor Juez Federal de Dolores, Dr. Martin Bava, en autos FMP 11702/2024 caratulados SANGUINO ARELLANO, FANNY MARIA s/SOLICITUD CARTA DE CIUDADANIA se publica el presente a fin de que se hagan llegar al Fiscal Federal ante este Juzgado en el domicilio de Chascomús Nº 132 de Dolores, las consideraciones que pudiesen obstar a la concesión de la ciudadanía argentina a Fanny María SANGUINO ARELLANO, D.N.I. 95.996.886, nacida el 03/09/1959 en la localidad de Caracas, Distrito Federal, de la República Bolivariana de Venezuela; hija de Eliazar Sangino y de Fanny Arellano; con fecha de ingreso al país el día 20/10/2018 y radicación permanente obtenida con fecha 14/04/2021, con domicilio en la localidad de Dolores, Provincia de Buenos Aires.”

Dolores, 28 de agosto de 2025.-

Fdo. Nicolás Rossi. Secretario