“Por disposición del señor Juez Federal de Dolores, Dr. Martin Bava, en autos FMP 11704/2024 caratulados PEDRIQUE ARMAS, OBDULIO JOSE s/SOLICITUD CARTA DE CIUDADANIA se publica el presente a fin de que se hagan llegar la Fiscal Federal ante este Juzgado en el domicilio de Chascomús Nº132 de Dolores, las consideraciones que pudiesen obstar a la concesión de ciudadanía argentina a Obdulio José PEDRIQUE ARMAS, D.N.I. Nº 95.956.974; nacido el día 17/11/1957 en la localidad de Caracas, del distrito Federal, de la República Bolivariana de Venezuela; hijo de Obdulio Pedrique y de Nelly Armas; con fecha de ingreso al país el 20/10/2018 y radicación permanente obtenida con fecha 14/12/2021, domiciliado en la localidad de Dolores”.

Dolores 26 de agosto de 2025.-

Fdo. Nicolás Rossi. Secretario