DOLORES: LA FAMILIA DE URIEL MANSILLA RENUEVA SU PEDIDO DE JUSTICIA A DÍAS DEL JUICIO

Los días 15, 16 y 17 de octubre se llevará a cabo en Dolores el juicio por la muerte de Uriel Mansilla, el adolescente que perdió la vida en un vuelco ocurrido el 31 de marzo de 2023 en la Ruta 2.

Uriel había salido aquella noche junto a un grupo de amigos en un Fiat Uno negro, que despistó a la altura del kilómetro 188 y volcó, provocando que el joven saliera despedido del vehículo.

Sus cuatro acompañantes resultaron heridos.

De acuerdo con el relato de la familia, el grupo había estado pocos minutos en un boliche de Castelli y emprendió rápidamente el regreso.

Durante el trayecto, uno de los ocupantes habría tomado un cono de una estación de servicio, hecho que, según denunciaron, habría derivado en una persecución policial.

Los padres de Uriel sostienen que hubo graves irregularidades en las horas posteriores al accidente. Aseguran que su hijo permaneció con vida entre cinco y siete horas sin recibir asistencia, y citan el testimonio de un testigo protegido que declaró que el adolescente pedía ayuda.

También mencionan la existencia de fotos que indicarían que el cuerpo se habría movido antes de la llegada de los peritos.

“Seguimos pidiendo justicia por el asesinato de mi hijo”, remarcó Walter Mansilla, padre de Uriel, al renovar su reclamo de que el hecho no quede impune.