DOLORES: DETENCIÓN POR EL ROBO A UNA QUINIELA Y UNA MOTO SECUESTRADA

En el marco de la investigación por el asalto a una agencia de quiniela de Dolores, efectivos policiales concretaron un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Lincoln, entre Pieres y Pistarini, donde fue detenido el presunto autor del hecho. El sujeto quedó alojado en dependencias de la DDI.

Durante el procedimiento se incautaron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos ropa, teléfonos celulares y una motocicleta que presentaba pedido de secuestro por una causa iniciada en la ciudad de Rauch.

Cabe señalar que en días anteriores también se habían llevado a cabo operativos relacionados con esta investigación en domicilios de Monseñor de Andrea , Vilgre La Madrid y en Favaloro, entre Urrutibehety y Sabin.