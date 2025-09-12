DestacadoDolores

DOLORES: DETENCIÓN POR EL ROBO A UNA QUINIELA Y UNA MOTO SECUESTRADA

En el marco de la investigación por el asalto a una agencia de quiniela de Dolores, efectivos policiales concretaron un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Lincoln, entre Pieres y Pistarini, donde fue detenido el presunto autor del hecho. El sujeto quedó alojado en dependencias de la DDI.

Durante el procedimiento se incautaron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos ropa, teléfonos celulares y una motocicleta que presentaba pedido de secuestro por una causa iniciada en la ciudad de Rauch.

Cabe señalar que en días anteriores también se habían llevado a cabo operativos relacionados con esta investigación en domicilios de Monseñor de Andrea , Vilgre La Madrid y en Favaloro, entre Urrutibehety y Sabin.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo
ifex
Promoviendo y defendiendo la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
EDEA - Reclamo por inconvenientes en el servicio eléctrico - 2236343332
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren
Castelli Ciudad - Intendente Fransico Echarren

También podría interesarte